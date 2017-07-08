Ajaxlı Oyuncu Maç Esnasında Yere Yığıldı
Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu nedeniyle bir anda yerde kalan Hollandalı futbolcu Nouri, saha içinde yapılan kalp masajının ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kalbinde yaşadığı ritim bozukluğu nedeniyle bir anda yerde kalan Hollandalı futbolcu Nouri, saha içinde yapılan kalp masajının ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com