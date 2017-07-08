Ajaxlı Oyuncu Fenalaştı, Maç Yarıda Kaldı





Yeşil sahalarda yaşanan dramlara, bir yenisi daha eklendi.



Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax arasında oynanan hazırlık maçında tehlikeli anlar yaşandı.



Alman Gazetesi BILD'in internet sitesinde yer verdiği bir haberde, Werder Bremen ile Ajax arasında oynanan hazırlık maçının 73. dakikasında olduğu yere yığılan Ajaxlı oyuncu Abdelhak Nouri'nin kalbinin durduğu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı yer aldı. Saha içinde bulunan sporcuları ve maçı izleyen futbol sevenleri şok eden dramın ardından, maça devam edilemedi.



Werder Bremen'in 2-1 önde götürdüğü maçın 73. dakikasında Ajaxli oyuncu Abdelhak Nouri'nin, herhangi bir rakip oyuncu yanında yokken birden yere yığıldığı görüldü. Hakemin oyunu durmasıyla saha içine çağrılan sağlık ekibinin, solunum cihazı ile geldiği görüldü. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından iki ambulansın saha içine geldiği ve Abdelhak Nouri'ye yarım saat süren bir müdahale yapıldığı belirtildi. Daha sonra helikopterle hastaneye kaldırılan Abdelhak Nouri için, Hollanda NOS Radyosu oyuncunun kalbinin durduğunu ve hastanede yoğun bakım ünitesine alındığını, bir süre sonrada kalbinin normale döndüğünü belirtildi.



Abdelhak Nouri'nin çok kritik bir süre geçirdiği yorumları yapılırken, Werder Bremen kulüp menajeri Frank Baumann'ın, "Çok büyük bir şok yaşadık. Bunu futbolcularımızla çalışmamız gerekiyor" dediği belirtildi. - Duısburg