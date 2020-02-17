Ajax vs Vitesse Maç Özeti
Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Ev sahibi takımda karşılaşmanın 83. dakikasında Tim Matavz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Ev sahibi takımda karşılaşmanın 83. dakikasında Tim Matavz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.