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Ajax vs Vitesse Maç Özeti

Hollanda Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından Ajax, Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Ev sahibi takımda karşılaşmanın 83. dakikasında Tim Matavz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:20

Kupası çeyrek final turu randevusunda şampiyonluk adaylarından , Vitesse karşılaşmasından 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada , 76. dakikada Ryan Gravenberch ile 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Ev sahibi takımda karşılaşmanın 83. dakikasında Tim Matavz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak: Dugout

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