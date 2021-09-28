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Ajax ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ajax ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. TSİ 19.45'te Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; "Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi" 11'i ile sahaya çıkacak.Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ise şu 11'le sahada yer alacatk: "Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller."


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