Ajax ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. TSİ 19.45'te Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; "Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi" 11'i ile sahaya çıkacak.Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ise şu 11'le sahada yer alacatk: "Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller."

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