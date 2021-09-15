Ajax, Sporting CP'ye karşı farklı kazandı

Sebastien Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol attı

Sporting CP - Ajax: 1-5

- Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta maçında Ajax, deplasmanda Sporting CP'yi 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, Sporting CP'ye konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maça etkili ve hızlı başlayan Ajax, 2'nci ve 9'uncu dakikalarda Sebastien Haller'in golleriyle 2-0 öne geçti. 33'üncü dakikada Paulinho'nun golüyle Sporting CP, farkı bire indirdi. 39'uncu dakikada Steven Berghuis'in ağları sarsmasıyla Hollanda ekibi, ilk yarıya noktayı koydu: 1-3.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un da yer aldığı C Grubu'nda Ajax, gruba lider olarak başlarken; Sporting CP ise ilk haftayı puansız geçti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri