Ajax son 16 turunu garantiledi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla 4. hafta tamamlandı. C Grubu'nda Beşiktaş, Portekiz'de Sporting'e 4-0 mağlup olarak sıfır puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise Hollanda ekibi Ajax, Almanya deplasmanında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Puanını 12'ye yükselten ve grupta liderliğini sürdüren Ajax, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dortmund 6 puanla ikinci, yine aynı puanda yer alan Sporting ise 3. sırada yer alırken, Beşiktaş ise sıfır puanla son sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Manchester City: 4- Club Brugge: 1

Leipzig: 2 - PSG: 2

B Grubu

Liverpool: 2 - Atletico Madrid: 0

Milan: 1 - Porto: 1

C Grubu

Sporting Lizbon: 4 - Beşiktaş: 0

Borussia Dortmund: 1 - Ajax: 3

D Grubu

Sheriff: 1 - Inter: 3

Real Madrid: 2 - Shakhtar Donetsk: 1 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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