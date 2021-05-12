Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hollanda'da şampiyon olan Ajax, tribünlerde yer alamayan taraftarları için kupayı eritip, minik yıldızlar haline getirerek taraftarına dağıttı.

Hollanda'da şampiyon olan Ajax, tribünlerde yer alamayan taraftarları için kupayı eritip, minik yıldızlar haline getirerek taraftarına dağıttı.

Hollanda Eredivisie Ligi'nde şampiyon olan Ajax bir ilke imza attı. Pandemi dolayısıyla bu sezon taraftarlarıyla birlikte maçlarda ve şampiyonluk kutlamasında yer alamayan Ajax kulübü, bu sezon kazandıkları şampiyonluk kupasını eritip, minik yıldızlar yaparak kombine alan taraftarlarına gönderdi. Ajax, bu olayı sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla taraftarlarına bildirdi.

-İHA-

Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!
Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!
Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!
Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ajax, şampiyonluk kupasını eritip taraftara dağıttı! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:05:45. #1.14#

title