Ajax - Roma UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmaları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde 1. çeyrek final maçları bugün oynanacak. Peki Ajax - Roma Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi çeyrek final maçları başladı. Bugün çeyrek final 4 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Ajax - Roma maçıdır. Peki Ajax - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

AJAX - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ajax - Roma maçı 8 Nisan Perşembe günü (yani bu akşam) Türkiye saati ile 22:00 'da başlayacaktır.

AJAX - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax - Roma maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

AJAX - ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Johan Cruijff Arena , Amsterdam'da oynanacak.