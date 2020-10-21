Ajax Liverpool maçı ne zaman? Ajax Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Ajax ve Liverpool karşı karşıya geliyor. UEFA karşılaşmalarının heyecanlı bekleyişlerinin sona ermesiyle gruplar oluştu ve maçlar oynanmaya başlandı. Ajax muhtemel 11, Liverpool muhtemel 11'de kimler var?