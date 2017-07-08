Ajax'lı Abdelhak Nouri'nin Maç Esnasında Kalbi Durdu

Hazırlık maçında Hollanda devi Ajax ile Alman ekibi Werder Bremen karşı karşıya geldi.

GENÇ OYUNCUNUN KALBİ DURDU

Ajax'ın 20 yaşındaki futbolcusu Abdelhak Nouri, maç esnasında bir anda yere yığıldı. Oyuncunun kalbi durdu ve sahaya giren ekip tarafından kalp masajı yapıldı. 19 yaşındaki Abdelhak Nouri için arkadaşları göz yaşlarıyla bekleyiş içerisinde.. Maç da bu olayın ardından iptal edildi.

AJAX'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Ajax kulübü, "Sahaya ambulans girdi ancak Abdelhak Nouri'nin durumu ciddiyetini koruyor. Nouri'nin kalp ritminde sorun yaşandı. Şu an kalbi atıyor, durumu stabil ve uyku halinde tutuluyor." açıklamasını yaptı. Nouri'yi hastaneye götürmek için sahaya bir helikopter geldi.