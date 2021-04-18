Ajax, Hollanda Kupası'nı son dakika golüyle kazandı
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Ajax, Hollanda Kupası'nı son dakika golüyle kazandı

Ajax, Hollanda Kupası'nı son dakika golüyle kazandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Spor

Vitesse'yi 2-1 mağlup eden Ajax, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nın sahibi oldu.

Vitesse'yi 2-1 mağlup eden Ajax, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Kupası'nın sahibi oldu.

Rotterdam kentindeki de Kuip Stadı'nda oynanan final maçında, ligin zirvesindeki Ajax ile 4. sıradaki Vitesse karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı, Ajax'tan Gravenberch'in 23 ve Vitesse'den Openda'nın 30. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

Oyuna sonradan dahil olan Neres, 90+1'inci dakika attığı golle Ajax'ı şampiyonluğa taşıdı.

Ajax böylece KNVB Kupası'nı 20. kez müzesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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