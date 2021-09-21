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Ajax Eredivisie'de peş peşe 4. maçını kazandı

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Ajax Eredivisie'de peş peşe 4. maçını kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.

BEŞİKTAŞ (AA) - Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.

Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk olacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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