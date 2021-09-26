Beşiktaş maçını Fransız hakem Bastien yönetecek

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

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