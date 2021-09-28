Ajax - Beşiktaş maçı saat kaçta? 28 Eylül Salı Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? BJK maçı kaçta?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax - Beşiktaş maçı saat kaçta? araştırılıyor. Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bu akşam Hollanda deplasmanında Ajanx ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grupta ilk galibiyetini almak istiyor. Vatandaşlar maç ile ilgili "Ajax - Beşiktaşmaçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? BJK maçı ne zaman? Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Beşiktaş maçı bu akşam kaçta?" sorularını aratmakta. Ajax - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Beşiktaş maçı bugün 28 Eylül Salı günü saat 19:45 'de başlayacaktır.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

İlk 11'ler şu şekilde olacak: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller

Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇ ANALİZLERİ

Avrupa arenasında Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, 1966/67 sezonundan bu yana rakibiyle Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor.

Ajax ile oynadığı dört maçta da en az ikişer gol yiyen Beşiktaş (toplam 10), Hollanda temsilcisine rakip olduğu son karşılaşmayı 4-0 kaybetti (Kasım 1993'te Kupa Galipleri Kupası).

Türk takımlarıyla oynadığı ilk sekiz Avrupa kupası maçını kazanan Ajax (1966-1993 arasında), sonraki iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (1B 1M vs Fenerbahçe). Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş (1G 1B), daha sonraki dokuz dış saha karşılaşmasında sadece iki yenilgi aldı (5G 2B).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş iç saha maçının dördünü kaybeden (1G) ve bu yenilgilerde rakip fileleri havalandıramayan Ajax, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.

Haberler.com - Gündem