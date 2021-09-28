Ajax - Beşiktaş maçı saat kaçta? 28 Eylül Salı Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? BJK maçı kaçta?
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Ajax - Beşiktaş maçı bugün 28 Eylül Salı günü saat 19:45'de başlayacaktır.
Ajax - Beşiktaş maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.
İlk 11'ler şu şekilde olacak: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
- Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Antony, Berghuis, Tadic; Haller
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Can, Salih, Kenan, Rıdvan, Batshuayi
Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü
- 28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
- 19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
- 3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
- 24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
- 7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
Avrupa arenasında Beşiktaş ile oynadığı dört maçı da kazanan Ajax, 1966/67 sezonundan bu yana rakibiyle Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor.
Ajax ile oynadığı dört maçta da en az ikişer gol yiyen Beşiktaş (toplam 10), Hollanda temsilcisine rakip olduğu son karşılaşmayı 4-0 kaybetti (Kasım 1993'te Kupa Galipleri Kupası).
Türk takımlarıyla oynadığı ilk sekiz Avrupa kupası maçını kazanan Ajax (1966-1993 arasında), sonraki iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (1B 1M vs Fenerbahçe). Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Beşiktaş (1G 1B), daha sonraki dokuz dış saha karşılaşmasında sadece iki yenilgi aldı (5G 2B).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş iç saha maçının dördünü kaybeden (1G) ve bu yenilgilerde rakip fileleri havalandıramayan Ajax, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 15 karşılaşmada almıştı.