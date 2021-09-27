BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi? Ajax-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kara Kartal'ın Avrupa arenasındaki müsabakası 28 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 19:45'te başlayacak.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Ajax-Beşiktaş maçı saat 19:45'te başlayacak.

AJAX BJK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Devler Ligi'nde zorlu bir deplasmana gidecek olan siyah beyazlı temsilcimizin mücadelesi Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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