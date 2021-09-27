Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanmakta. Ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Hollanda devi Ajax'a konuk olacak. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Futbolseverler bu maçın zamanını merak etmekte. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi? Ajax-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Ajax Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupa 1'deki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ajax-Beşiktaş maçı şifreli mi? Ajax-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...
Kara Kartal'ın Avrupa arenasındaki müsabakası 28 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 19:45'te başlayacak.
Ajax-Beşiktaş maçı saat 19:45'te başlayacak.
Devler Ligi'nde zorlu bir deplasmana gidecek olan siyah beyazlı temsilcimizin mücadelesi Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.