28 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. grup maçları başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi ise Ajax - Beşiktaş maçı oldu. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? 28 Eylül Ajax -Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Beşiktaş'ta kimler oynayacak? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax - Beşiktaş maçı bugün 28 Eylül Salı günü saat 19:45 'de başlayacaktır.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.

AJAX - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LER KİMLERDİR?

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Bathsuayi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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