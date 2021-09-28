Ajax - Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? 28 Eylül Ajax -Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Beşiktaş'ta kimler oynayacak?
Temsilcimiz Beşiktaş bugün Şanpiyonlar Ligi 2. grup maçında Ajax'a konuk olacak. Maç 19:45 'de başlayacak. Maç başlamadan önce futbol severler Ajax - Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? 28 Eylül Ajax -Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Beşiktaş'ta kimler oynayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Henüz ilk 11 açıklanmadı fakat muhtemel 11 paylaşıldı. Peki, Beşiktaş 28 Eylül muhtemel 11'inde kimler var? İşte bilgiler...
28 Eylül Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. grup maçları başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi ise Ajax - Beşiktaş maçı oldu. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ajax - Beşiktaş ilk 11 açıklandı mı? 28 Eylül Ajax -Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri kimlerdir? Beşiktaş'ta kimler oynayacak? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Ajax - Beşiktaş maçı bugün 28 Eylül Salı günü saat 19:45 'de başlayacaktır.
Ajax - Beşiktaş maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır.
Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Bathsuayi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Maç, Amsterdam'da, Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak.