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Ajax-Beşiktaş

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Spor
Ajax-Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile Beşiktaş arasında yapılacak ikinci hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Johan Cruijff ArenaHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui,...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax ile Beşiktaş arasında yapılacak ikinci hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu ( Fransa )

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef, Salih Uçan, Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş

AA / Mesut Zeyrek - Spor Haberleri
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