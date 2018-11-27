FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Ajax, AEK'i 2-0 Mağlup Etti ve Bir Üst Tura Çıkmayı Garantiledi

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında AEK'ya konuk olan Ajax, rakibini 2-0 mağlup ederek, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında AEK ile Ajax karşı karşıya geldi. Spirous Louis Atina Olimpiyat Stadyumunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 2-0'lık skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 68 ve 72'de Dusan Tadic kaydederken, AEK'da Livaja kırmızı kart gördü. Ajax bu sonuçla puanını 11'e yükselterek, son 16 takım arasına kalmayı başardı. AEK ise henüz puanla tanışamadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.