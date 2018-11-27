Ajax, AEK'i 2-0 Mağlup Etti ve Bir Üst Tura Çıkmayı Garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında AEK ile Ajax karşı karşıya geldi. Spirous Louis Atina Olimpiyat Stadyumunda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 2-0'lık skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 68 ve 72'de Dusan Tadic kaydederken, AEK'da Livaja kırmızı kart gördü. Ajax bu sonuçla puanını 11'e yükselterek, son 16 takım arasına kalmayı başardı. AEK ise henüz puanla tanışamadı.