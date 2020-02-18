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Ajax 5-1 Feyenoord Maç Özeti

Tarih 1 Kasım 2009... Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'u konuk eden Ajax, rakibini Demy de Zeeuw, Urby Emanuelson, Gregory van der Wiel, Demy de Zeeuw ve Luis Suárez'in golleri ile 5-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

Tarih 1 Kasım 2009... Eredivisie'de 'u konuk eden , rakibini Demy de Zeeuw, Urby Emanuelson, Gregory van der Wiel, Demy de Zeeuw ve Luis Suárez'in golleri ile 5-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

Kaynak: Dugout

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