Ajax 5-1 Feyenoord Maç Özeti

18.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:20

Tarih 1 Kasım 2009... Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'u konuk eden Ajax, rakibini Demy de Zeeuw, Urby Emanuelson, Gregory van der Wiel, Demy de Zeeuw ve Luis Suárez'in golleri ile 5-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...