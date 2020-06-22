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Ajax, 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.

Ajax, 37 yaşındaki eski kalecisi Stekelenburg'u transfer etti
22.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:28

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA

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