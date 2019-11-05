Ajax 0-1 Chelsea Maç Özeti

05.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:13

Şampiyonlar Ligi oynadığı iki maçı da 3-0 kaznamayı başaran Ajax'ın iyi gidişini Chelsea durdurdu. İngiliz ekibini rakibini tek golle geçti. Chelsea'ya zorlu maçta galibiyete taşıyan isim ise 86. dakikada attığı golle Batshuayi oldu. Bu sonucun ardından Chelsea puanını 6'ya yükseltirken, Ajax 6 puanda kaldı.