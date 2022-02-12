Ajanların Durumu – Yoru 2. Bölüm

2022'ye hoş geldiniz. Karakter Ekibi olarak geçen yılki Yoru Güncellemesi makalesinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Hiç uzatmadan söyleyelim, Yoru'nun yeni halini 4. Bölüm 2. Kısım'da beğeninize sunacağız.

Hemen oraya zıplamadan önce tasarımın nereye doğru yöneldiğini, oynanış değişiklikleriyle uyumlu olacak konsept arayışlarımızı ve üzerinde çalıştığımız görselleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Bunu yazdığımız sırada bu değişiklikleri hayata geçirmeye odaklanmış durumdayız. Bu tarz değişiklikler de haliyle biraz vakit alıyor!

Oynanışa uygun görseller hazırlamak, bunları oyunda test etmek ve geribildirimler ışığında düzenlemeler yapmak her zaman biraz vakit alan bir süreç. Fakat nihayetinde VALORANT'ın tutarlı ve taktiksel oynanışını da buna borçluyuz. Hadi gelin, anlatmaya büyük bir değişiklikle başlayalım.

YEM BÖLÜMÜ

Fake At yeteneği şu anda düşmanları şaşırtmak için Yoru'nun baktığı yöne bağlı olarak ses çıkartıyor. Fakat düzenlediğimizde Yoru'nun gerçek bir kopyası olacak, ileriye koşacak ve hasar aldığında patlayarak düşmanları güçsüzleştirecek. Yeteneğe güzel bir çeşni de ekledik. Yoru'nun kopyası vurulduğunda, onu vuran kişiye doğru dönecek ve koni şeklindeki bir alanda bulunan herkesi kör edecek. Bu türden bir değişiklik için çoğu noktada yeni görseller gerek. Biz de erkenden bu değişiklikleri nasıl görselleştirebileceğimizi araştırmaya koyulduk. Bu konuyla ilgili sizin sormanızı beklediğimiz bazı sorular var tabii:

Kendi takımımın kafasını karıştırmadan nasıl Yem bırakacağım?

VALORANT'ın oynanışının süper hızlı ilerlemesi ve milisaniyelik tepkiler vermeyi gerektirmesi sebebiyle bunu net bir şekilde ayırt edilebilir kılmamız gerekti.

Yoru'nun silah arkadaşı olarak Yem'in bir kopya olduğunu ve gerçek Yoru olmadığını anlayabileceksiniz. Böylece, Yoru silah arkadaşlarının kafasını karıştırmayacak.

Yoru'nun düşmanlarıysa Yoru'nun birebir bir kopyasını görecek.

Oyun testleri sırasında kopya Yoru'nun düşmanların anlık oynanışını sekteye uğrattığını gördük ki bu harika bir haber. Fakat kendi takımınızın kafasının karışması konusunda aynısını söyleyemeyiz. Aşağıda Yoru kopyasının silah arkadaşlarına nasıl görüneceğine dair ilk konseptlerimizden bazılarını paylaştık.

Patlarken nasıl görüneceğim?

Yem'in kendisi, patlama sırasındaki görünümü ve patlama efekti birbiriyle uyum içinde olmalı (o sırada bir şeyler olduğunun anlaşılması gerek). Tüm bunlar bir araya gelerek tutarlı bir an oluşturmalı ve oynanış mekaniklerini de doğru bir şekilde oyuncuya aktarmalı. Aşağıda denediğimiz farklı efektleri görebilirsiniz.

ÇATKAPI BÖLÜMÜ

İlk makaleden beri bu yetenekte pek bir değişiklik olmadı. Ekip sadece Yoru'nun güncellemesini beğeninize sunmak için bazı görsel ilave görsel öğeler hazırladı. Burada en önemli nüans, yalandan ışınlanmadan sonra Yoru'nun geride bıraktığı "su birikintisi". Yoru, yalandan ışınlandığında düşmanları Yoru'nun gerçek yeriyle ilgili şaşırmayı amaçlıyoruz. Yalandan ışınlanmanın gerçekleştiği yere gittiğinizde, gerçek Yoru'nun orada olup olmadığını veya gafil avlanmak üzere olduğunuzu anlamanız gerekmez mi?

BOYUTLARARASI GEÇİŞ BÖLÜMÜ

Uzun bir bölüm sizi bekliyor. Yoru'nun ultisiyle ilgili düzenlemelerimizin özeti şöyle:

Yoru artık düşmanlar tarafından fark edilmeyecek.

Yoru, Boyutlararası Geçiş'teyken tüm yeteneklerini kullanabilecek.

Düşmanlar Yoru'nun ayak seslerini duyabilecek.

Görüş kısıtlaması kalkacak.

Kuşandığı yeteneği bırakma gecikmesi biraz daha uzun sürecek.

Boyutlararası Geçiş'i kullanırken, yeteneği kullandığınız sürede ajanın dokunulmaz olmasını engellemek adına yetenek biraz gecikmeli olarak devreye girecek.

Peki burada neyi hedefledik?

Yoru'nun ultisini güncellemenin yollarını ararken oyunda isteğimiz dahilinde bulunmayan bazı oyun kalıplarını da düzenlemek istedik. Bunun için de Yoru'ya gizlilikle düşmanlara karşı avantaj kazanacağı ve takımının geri kalanının onu takip etmesi için yol açacağı araçlar verdik.

Görünmez kaldığı süreyi azaltarak Yoru'nun düşmanın gözü önünde dans bile edebildiği "dokunulmaz" halini ortadan kaldırdık. Kuşandığı yeteneği bırakma gecikmesi de, görünmez olur olmaz Yoru'nun Shorty'yi kapıp skor komboları almasının bir nebze önüne geçecektir. Dokunulmazlığına eklediğimiz gecikme sayesinde Yoru'nun elinde maskesiyle ortalıkta koşturup en ufak bir tehditte maskesini çıkarıp silahına sarılmasına engel olacak.

Onun yerine, Yoru artık savaş alanını kısıtlamasız görecek, düşman bölgelerine giriş yaparak haritanın nimetlerinden faydalanabilecek ve dahice oyun planları kurabilecek. Bu, Yoru'nun ulti sırasında diğer yeteneklerini kullanabilmesi sayesinde de mümkün olacak. Yoru'nun düşman hattının çok gerisindeki yeni yerlere ışınlayıcı gönderdiğini, düşmanın farklı açılardan çekilmesi ve Yoru'nun takımına yol açması için kör edici bombalar yerleştirebildiğini veya "gizlilikten" çıktığı anda düşmanı kör ederek mükemmel bir şekilde skor alabildiğini bir düşünün. Bu güncellemenin boyutlar arasında takılan Yoru için birçok yeni fırsat doğurduğunu düşünüyoruz ve bölgelere gizlice sızma hayalini gerçeğe bir adım daha yaklaştırmaya yardımcı olacağını umuyoruz.

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