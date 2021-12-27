Ajanların Durumu – Aralık 2021

Herkese selam!

2021'in sonuna geliyoruz (Koca bir yıl nasıl gelip geçti? ;_; ). Gelişmeleri son kez paylaşmak ve önümüzdeki yıldan beklediklerimize ışık tutmak için buradayım. Fakat öncelikle geçtiğimiz yılda VALORANT oynayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Topluluk çalışmaları, cosplay'ler, komik şakalar ve inanılmaz heyecanlı performanslarla dolu muazzam bir yıl geçirdik. Bunlar hayal edebildiğimizin de çok ötesindeydi.

Bunun olmasını umuyorduk ama gerçek olması yine de bizi inanılmaz şaşırttı. Karşılaşmalara girip sizinle skor almak muhteşem ve kesinlikle hayatta bir kez elde edilebilecek bir fırsattı. Önümüzdeki yılda daha havalı şeyler yapmayı iple çekiyoruz.

BU YILKİ AJANLARI GÖZDEN GEÇİYORUZ

Şunu lütfen unutmayın: Bir ajan oyuna ekledikten sonra geçen ilk saat içinde, aylarca yaptığımız dahili oyun testlerinin toplamından daha fazla saat oynanıyor.

Yoru birden karşılaşmaların en sık görünen yüzü oldu fakat bazılarınıza göre verdiği sözü pek tutamadı (Yoru'ya yönelik planlarımızı Yoru makalesinde görebilirsiniz!). Astra'nın harita kontrolü özellikleri koordinasyonlu oyunlarda baskın bir varlık gösterdi. KAY/O yoluna çıkan herkesi sindirirken 3.0 Yaması'ndaki ekonomi değişiklikleriyle savaş alanında kimle ve nasıl oynandığını tamamen değiştirdi. Viper köklü meta değişikliklerine sebep oldu. Icebox ve Breeze gibi haritalarda daha istikrarlı bir şekilde yer aldı. Şu an, Breach de Fracture'da yeniden can buluyor.

Chamber yılı noktalamak üzereyken gelerek bölgeleri muazzam bir isabetlilikle tutmaya başladı. Farklı oyun tarzlarına sahip birçok oyuncunun onu seçip onunla oynamaya devam ettiğini gördük. Şimdilerde kadrodaki yerine yerleşmeye çalışıyor. Önümüzdeki yılda nasıl gelişeceğini ve profesyonel karşılaşmaları nasıl sallayacağını görmeyi iple çekiyoruz.

Yeni ve muhteşem yollara uyum sağlıyorsunuz ve bu sayede VALORANT'ı geliştirmeye devam ediyoruz. 2022'de sizin için planladığımız şeyleri kullandığınızı görmeyi heyecanla bekliyoruz. ??

2022 demişken…

2022'NİN BAŞINDAKİ DENGELEMELER

3.0 Yaması'ndan beri ajan dengelemelerinin önceki bölümlere göre daha azaldığının farkındayız ve 2022'de bunu değiştirmeye çalışacağız. 2021'in sonunda çalışma şeklimizi gözden geçirdik, ekibin bir kısmını yeniden yapılandırdık, işleri yeniden önceliklendirdik ve ekibe yeni üyeler aldık.

Peki bunlar sizin için ne ifade ediyor? 2022 boyunca ajan dengelemelerine daha fazla odaklanıldığını göreceksiniz. Ayın ilk altı ayı boyunca farklı ajanların güncelleme aldığını göreceksiniz. Ayrıca, acil denge sorunlarına 2021'de olduğundan daha hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Bu güncellemeler kesinleştikçe, oyuna eklemeden önce sizi bilgilendireceğiz. Yıl boyunca gözünüzü dört açın!

SIRADAKİ AJAN

Bunun bir gelenek haline gelip gelmediğinden emin değilim ama birçoğunuzun önce sayfanın en altına inerek ufukta neler olduğuna baktığından eminim. Hepimizin enerjisini yenilemiş, yeni ve beklenmedik zorlukları göğüslemeye hazır olarak önümüzdeki yıla gireceğini umuyorum. Önümüzdeki yılda gelecek ajan, kadroda herkese tozunu yutturacak, rekabeti şoklayacak ve çatışmaların ortasına havalı bir şekilde kayarak dalacak.

O gelmeden önce olağan kış aramızı verecek, dinlenecek ve bir sonraki yıla kendimizi hazırlayacağız.

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/dev/ajanlarin-durumu-aralik-2021/

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