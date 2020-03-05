Ajanlar İş Başında Filmi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

Lance Sterling, uluslararası casusluğun yüksek oktanlı dünyasının en önde gelen ismidir. Dünyanın en harika casusu olan Lance havalı, sevimli ve süper yetenekli olmanın yanı sıra dünyayı kurtarmanın günlük işlerinden biri olduğunun farkındadır, bu işte ondan iyisi de yoktur. Genç Walter ise Lance'in neredeyse tam tersidir. Zekasıyla göz kamaştıran Walter'ın sosyal becerileri ne yazık ki o kadar da gelişmiş değildir. Ancak Walter da sosyalleşmek konusundaki eksikliğini kapatmak için zekasını kullanmakta ve buluşlar yapmaktadır. Walter, Lance'in tehlikeli görevlerinde kullandığı araçları icat eden bilimsel dehadır. Fakat olaylar beklenmedik bir dönüş yaptığında, Walter ve Lance aniden yeni bir şekilde birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. Eğer bu birbiriyle alakası olmayan ikili bir takım olarak çalışmayı öğrenemezse, tüm dünya tehlike altında olacaktır...

Yönetmen: Nick Bruno, Troy Quane

Senaryo: Lucas Martell

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spies In Disguise

Yapımcı Firma: Blue Sky Studios

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 10.01.2020



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Kaynak: InterSinema.com