Ajanın Rusya Tarafından Zehirlendiği Kuvvetle Muhtemel'
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Skripal ve kızının zehirlenmesi konusunda, "Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Skripal ve kızının zehirlenmesi konusunda, " Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com