Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi

Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Kültür Sanat

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali kapsamındaki yarışmaya katılan 17 kısa film finale kaldı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali kapsamındaki yarışmaya katılan 17 kısa film finale kaldı.

ASİFSAD tarafından düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 3 bin 112 kısa film katıldı. Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Mutluluk Bakanlığı", "Duande", "Güzel Havalar", "Histories of Wolves", "Çay Var İçersen", "Hem Nefes", "Pirabok", "Ukde", "Çatlak", "Acil Çırak Aranıyor", "Tükeniş", "Ormanın Çakalları", "Barefoot Through Glass", "Survival And School", "2030", "Yaylacı" ve "En İyi Kadın Oyuncu" adlı kısa filmler finale kalmaya hak kazandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın bulunduğu alanda düzenlenecek festivalde, finale kalan 17 kısa film arasından "en iyi kurmaca", "en iyi yerli belgesel", "Ahmet Uluçay ödülü", "en iyi yabancı belgesel" ve "en iyi yabancı kısa film" kategorilerinde seçilecek kısa filmler ödüllendirilecek.

Festivalde şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra "Senforock" konseri verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aizanoi Kısa Film Yarışması'nda finale kalan kısa filmler belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:19:56. #1.16#

title