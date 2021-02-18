Aizanoi Antik Kenti beyaza büründü

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan ve asırlara meydan okuyan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti, kar yağışı sonrası doyumsuz manzaralara sahne oldu. Yılda 60 binden fazla turisti ağırlayan Aizanoi Antik Kenti'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Antik kentte bulunan ve günümüze kadar gelen en sağlam Zeus Tapınağı'nda oluşan beyaz örtü, tarihi mekana görsel şölen sundurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan Aizanoi'de ortaya çıkan görüntüler havadan da görüntülendi.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Aizanoi, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim yeriydi. Helenistik dönemde, bu bölge değişimli olarak Bergama'ya ve Bithinya'ya bağlı iken milattan önce 133'te Roma egemenliğine girdi. Roma imparatorluğu döneminde, tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi'de kesin kentleşme bulgularına ancak 1'inci yüzyılın sonlarına doğru rastlandı. Aizanoi kentinin görkemli yapılarına Zeus Tapınağı ile başlanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ