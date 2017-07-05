Airpods 2, Yapılmayanı Yapabilir!

Apple'ın yeni patent başvurusu, AirPods kulaklıkları bir fitness izleyicisine dönüştürmeyi hayal ediyor. Patentte AirPods'a biyometrik sensörlerin eklendiği gözleniyor.



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Kulaklıklara biyometrik sensörlerin eklendiğini Jabra Elite gibi kulaklıklarda daha önce gördük, bu yüzden Apple'ın fikri bir ilk değil. Patently Apple'ın keşfettiği patent, sensörlerin basit bir kalp ritmi izleyicisinden ibaret olmadığını gösteriyor. Apple, kalbinizin elektriksel etkinliğini ölçen EKG sensörlerini, empedanslı kardiyografi sensörlerini ve fazlasını kulaklığa eklemeyi planlıyor.



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Empedanslı kardiyografi, dolaşım sisteminizle ilgili atım hacmi (kalbinizin pompaladığı kan miktarı), kalp oranı (kalbinizin hangi sıklıkta attığı) ve kardiyak çıkışı (kalbinizin pompaladığı toplam kan miktarı) gibi verileri algılamaya yönelik bir teknik.



Tüm bunlar, hem sağlığınızı yakından takip etmenizi, hem de egzersiz sırasında vücudunuzun ne kadar oksijen kullandığını, dolayısıyla ne kadar fit olduğunuzu ölçmekte kullanılıyor. Patentte galvanik cilt yanıtı sensöründen de bahsediliyor. Bu sensör, duygusal stres seviyelerini ölçmekte kullanılıyor.



Patentteki bir başka heyecan verici detay, hangi kulaklığın hangi kulağa takıldığının algılanabileceği.



Her zaman olduğu gibi tüm bunlar sadece bir patente dayanıyor ve gerçek hayata yansımayabilir. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda, her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız.



