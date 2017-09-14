Airpods 2 Değil Yeni Şarj Kutusu Geliyor!

Apple tarafından iPhone X ve iPhone 8 modellerinin tanıtıldığı etkinlikte ortaya çıkan AirPods kablosuz kulaklıkların AirPods 2 değil, yeni bir endüktif kablosuz şarj kutusu olduğu ortaya çıktı. Peki, bu yeni AirPods şarj kutusu hakkında neler biliniyor?



AirPods için yeni kablosuz şarj kutusu!



Apple İsviçre kaynaklı olduğu söylenen bilgilere göre, isteyen AirPods sahipleri bu yeni kablosuz şarj destekli kutuları satın alıp kullanabilecekler. Aralık ayı içerisinde satışa sunulacağı ileri sürülen bu kutular için fiyat olaraksa 69 dolardan bahsediliyor.







İlk olarak iOS 11 Golden Master sürümünün incelenmesiyle de ortaya çıkan ve AirPods 2 olduğu sanılan kablosuz kulaklıkların aslında farklı bir şarj kutusu içerisindeki bildiğimiz AirPods olduğu böylece belli oldu.



Yeni kablosuz şarj kutusundaki tasarım değişikliği olaraksa sadece LED batarya gösterge ışığının kapak altından dışarı ön tarafa alınmış olması dikkat çekiyor. Kullanıcılar Qi uyumlu bir şarj yüzeyine AirPods"unu koyduğunda ürün şarj olmaya başlıyor ve bu ışık ile şarj düzeyi takip edilebiliyor.







Apple AirPower adını verdiği kendi ürününü ise 2018 yılı içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar iPhone X, iPhone 8 ve AirPods sahipleri üçüncü parti ürünler almak zorunda kalacak.