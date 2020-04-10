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Koronavirüs, Hollanda, İspanya, Ekonomi

Airbus yeni A321 üretim hattı açma planını askıya aldı

Kurumsal merkezi Hollanda'da bulunan ve hisseleri Fransa, Almanya ve İspanya'da işlem gören uçak üreticisi Airbus, Covid-19 salgını nedeniyle, Fransa'nın Toulouse bölgesindeki tesislerinde yeni bir A321 modrel uçak üretim hattı planını askıya aldığını açıkladı.

10.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:37
Airbus yeni A321 üretim hattı açma planını askıya aldı

Kurumsal merkezi Hollanda'da bulunan ve hisseleri Fransa, Almanya ve İspanya'da işlem gören uçak üreticisi Airbus, Covid-19 salgını nedeniyle, Fransa'nın Toulouse bölgesindeki tesislerinde yeni bir A321 modrel uçak üretim hattı planını askıya aldığını açıkladı.

Şirketin sözcüsü, Toulouse'da kurulması planlanan A321 üretim hattı kurma planlarının bu aşamada durdurulduğunu söyledi ve "İşlerin iyiye gittiğini gördüğümüz zaman planlarımıza geri döneceğiz" dedi.

Airbus CEO'su Guillaume Faury daha önce, nakitte kalabilmek için, tüm yatırım planlarını "şimdilik kış uykusuna yatırdıklarını" söyledi.Airbus, Perşembe günü de, üretim oranlarını aşağıya çekerek yeni Coronavirüs pazar ortamına uyumlandırarak güncellediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Airbus, ilk çeyrekte 290 adet net ticari uçak siparişi aldı ve 122 adet uçak teslim etti. Açıklamada, "Bu periyot süresince sağlam endüstriyel performansını ortaya koyarak 60 adet uçak daha üretti, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle bu uçaklar teslim edilemedi. Şubat 2020'de gerçekleştirilen 55 adetlik teslimat rakamı, Mart ayında 36'ya düştü. Bu düşüş, devam eden Covid-19 pandemisinin yarattığı etkenlerin yanı sıra müşterilerden gelen teslimat erteleme taleplerini yansıtmaktıyor" denildi.Buna göre, Airbus ayda 40 adet A320, ayda 2 adet A330 ve ayda 6 adet A350 üretecek.

 


Kaynak: DHA

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