Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı
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Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı

Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı

Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı.


Haftalık dergisi Welt am Sonntag'ın ilk olarak yayınladığı haberin ardından şirket olayı doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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