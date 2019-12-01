Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı
Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı
01.12.2019 23:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:13
Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı.
Haftalık haber dergisi Welt am Sonntag'ın ilk olarak yayınladığı haberin ardından şirket olayı doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com