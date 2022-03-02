Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu

AA, Bahattin Gönültaş - Güncel
 - Güncelleme:
Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu

Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

Airbus'tan yapılan açıklamada, Moskova'daki teknik merkezin, Batı yaptırımları altında yerel müşterilere hizmet verip vermeyeceğini de değerlendirdiği belirtildi.

Airbus'ın açıklaması, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in dün "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya almanın yanı sıra Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu" duyurmasının ardından geldi.

AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

Ukrayna, Rusya, Uçak, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title