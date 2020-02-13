Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı
Haberler » Dünya » Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı - Haberler

Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı

Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:30
Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı

Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.


Şirket, faaliyet karını 6,9 milyar euroya çıkarttığı ve 2020 yılında 880 uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler