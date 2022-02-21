Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 21. yüzyılın ilk yeni uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çoğu Emirates Hava Yolları tarafından 2008-2020 yılları arasında kullanılmış ikonik geniş gövdeli A380 MSN13 model uçağa ait 500 parçanın 23-25 Haziran tarihlerinde açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Açık artırmanın çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılacağı, uçak koltuğu, ekipmanlar, merdivenler, yiyecek arabası, kokpit kaçış halatı gibi birçok maddeyi içerdiği ifade edilen açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin büyük kısmının Airbus Vakfı ile AIRitage Vakfına bağışlanacağı aktarıldı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, Kovid-19 salgının hızla yayıldığı 2020 yılında, işletme maliyeti yüksek büyük uçaklardan Airbus A380 ile Boeing 747'yi filosundan çıkarmıştı.

Katar Hava Yolları da aynı şekilde, salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle Temmuz 2020'de filosundaki Airbus 380'lerin uçuşunu durdurmuştu.