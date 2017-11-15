Airbus Havacılık Tarihinin En Büyük Satışını Gerçekleştirdi

Airbus, yarın sona erecek Dubai Airshow öncesinde Fransız şirketin bir süredir içinde bulunduğu türbülanstan çıkmasını sağlayabilecek tarihin en büyük havacılık satışına imza attı. Bu aynı zamanda Airbus'ın da aldığı en büyük toplu sipariş. Fuarın ilk günlerinde Boeing'in Emirates ile yaptığı yaptığı 15 milyar dolarlık anlaşma damga vururken, Airbus ABD'li özel sermaye şirketi Indigo Partners ile 430 yolcu jeti için ön sipariş anlaşmasına vararak dikkatleri üzerine çekti. 430 uçaklık sipariş içerisinde 273 adet A320neo ve 157 adet de A321neo serisi uçak bulunuyor.

4 HAVA YOLU ŞİRKETİNDE HİSSESİ BULUNUYOR

Anlaşmaya dahil olan havayolları arasında Macar Wizz Air, ABD'li Frontier Airlines, Şilili Jetsmart ve Meksikalı Volaris havayolları bulunuyor. Indigo ortaklığının söz konusu 4 havayolu şirketinde de hissesi bulunuyor.

Indigo üst düzey yatırımcılarından Bill Franke tarafından yapılan açıklamada, "Biraz araştırma yaptık ve daha büyük bir sipariş olduğunu sanmıyoruz." dedi.

49,5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Airbus'un daha önceki en büyük satışı 2015 yazında Hindistanlı düşük maliyetli havayolu şirketi IndiGo'ya yaptığı 26 milyar dolar değerindeki 250 adet A320neo olmuştu. IndiGo Havayolları ile Indigo Partners tamamen farklı şirketler ve farklı yönetimlere sahip.

Airbus tarafından yapılan açıklamada ise satılan uçaklarının liste fiyat değerinin 49.5 milyar dolar olduğu ancak "maalesef" Indigo Partners'ın bu bedelin tamamını ödemeyeceği açıklandı. Ne kadar ödeneceği ise açıklanmadı. A320neo birim başına 108.4 milyon dolar, A321neo ise 127 milyon dolar fiyata sahip.

BOEİNG'E DE DEV SİPARİŞ

Öte yandan Dubai menşeili havayolu şirketi FlyDubai de 50 adedi opsiyonel olmak üzere 225 adet Boeing 737 MAX 10 tipi uçağı 27 milyar dolara satın alacağını duyurdu.