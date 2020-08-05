Airbus geleceğin uçağı Maveric için yola devam ediyor
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Airbus geleceğin uçağı Maveric için yola devam ediyor

Korona virüs pandemisinden olumsuz etkilenen havacılık devi Airbus'un daha önce prototipini tanıttığı Maveric adlı yeni nesil uçak üzerindeki çalışmalara salgın sürecine rağmen devam ettiği belirtildi.

Airbus geleceğin uçağı Maveric için yola devam ediyor
05.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:07

Korona virüs pandemisinden olumsuz etkilenen havacılık devi Airbus'un daha önce prototipini tanıttığı Maveric adlı yeni nesil uçak üzerindeki çalışmalara salgın sürecine rağmen devam ettiği belirtildi. "Uçan kanat" olarak da anılan Maveric'in gökyüzüyle buluşması halinde zaman ve yakıt tasarrufu gibi dikkat çeken özellikleri kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Covid-19 salgını nedeniyle havacılık endüstrisinde işler pek yolunda gitmese de uçak üreticisi Airbus'ın daha önce Singapur Havacılık Fuarı'nda "geleceğin uçağı" olarak tanıttığı yeni nesil "Maveric" üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Uluslararası havacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, salgın sürecinde uzaktan çalışmayı sürdüren tasarım ekibi, uçağın geliştirme sürecinde yol kat etmeyi sürdürdü. Maveric Projesi Eş Başkanı Adrien Berard'ın daha önce "Başlarda pek çok kişi Maveric projesini bir hobi, hatta Airbus'ın pek de bir şey öğrenemeyeceği hayali proje olarak gördü" dediği ancak daha sonra prototipi ortaya konulan yeni nesil uçak, özellikleri ile sektörde devrim yapmaya aday.

FARKLI TASARIM

Airbus'ın geliştirdiği yeni uçak Maveric, klasik uçak tasarımından farklı özellikler gösteriyor. Standart yolcu uçaklarında gövde + kanat motor dizaynı ya da kanat bağlantılı motor tasarımı kullanılırken, Airbus'ın Maveric'te gövdeyi uçan kanat adı verilen dizayn üzerine oturtup kuyruk kısmına motorları yerleştirdiği biliniyor. Karma kanat gövdesi olarak da bilinen yenilikçi tasarım, geniş kabin düzeni sayesinde geleneksel tek koridorlu uçak mimarisinden tamamen ayrılıyor.

DAHA GENİŞ KABİN

Artan koridor sayısı ve genişleyen koltuk mesafeleri ile kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Maveric'in akıllı teknoloji koltuk sistemleri ve uçuş bilgilerini görüntüleyebilen yapay pencereli kabin duvarları gibi yeniliklerle de sektörde devrim yapabileceği ifade ediliyor.

ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU VADEDİYOR

Gökyüzüyle buluşması halinde 12 saat ve üzeri uçuşlarda en az 2 saatlik zaman tasarrufu sağlayacağı öngörülen Maveric'in tasarımının getirdiği sürtünme katsayısı avantajı nedeniyle yakıt kullanımını da ciddi oranda azaltacağı ifade ediliyor. Ayrıca Maveric'te kabin içi gürültünün de diğer yolcu uçaklarına göre az olması hedefleniyor.

SEKTÖRÜ DEĞİŞTİREBİLİR

Fransa merkezli Airbus birleşik kanat yapısına sahip Maveric modelinin tasarımını geçtiğimiz Şubat ayında Singapur Havacılık Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkarmış, prototipin 2 metre uzunluğunda ve 3,2 metre genişliğinde olduğu kamuoyuna yansımıştı. Uzun yıllar sürmesi beklenen geliştirme süreci nedeniyle kısa vadede göklerde görülemeyecek olan Maveric'in üretime geçmesi halinde havacılık sektöründe devrim niteliğinde değişimlere neden olabileceği belirtiliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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