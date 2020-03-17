Airbus, Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi. Kaynak: Dunya.com