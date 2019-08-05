Airbus ABD'de A220 üretimine başlayacak

– Avrupalı havacılık firması Airbus SE yeni üretim hattının tamamlanması sonrasında ABD'nin Alabama eyaletinde A220 modeli uçaklarının üretimine devam edeceğini duyurdu.

CNBC'nin haberine göre, ABD'de üretilecek olan ilk A220'ler üretim hattının 2020 yılının sonunda tamamlanmasıyşa hazır olacak ancak A220 modelinin altı yıllık üretim açığını kapatacak.

Airbus'ın yeni üretim tesisinin mevcut kapasitesinin artırılacağı ve 400 kişilik yeni istihdam ile çalışan sayısının neredeyse iki katına çıkarılacağı belirtildi.

Airbus'ın, ana rakibi Boeing'in 737 MAX modeli uçakları, 350 kişinin hayatını kaybettiği iki uçak kazasına karışması sonrasında pek çok havacılık şirketinden uçuş yasağı almıştı.

Kaynak: DHA