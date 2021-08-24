Airbnb dünya genelinde 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlayacak
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Airbnb dünya genelinde 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlayacak

Airbnb dünya genelinde 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlayacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, dünya genelinde yeniden yerleştirilen 20 bin Afgan mülteci için ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, dünya genelinde yeniden yerleştirilen 20 bin Afgan mülteci için ücretsiz konaklama imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Airbnb Üst Yöneticisi (CEO) Brian Chesky, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Airbnb'nin bugünden itibaren dünya genelinde 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama sağlayacağını belirtti. Söz konusu konaklamalar için masrafların şirket gelirleri ve Airbnb mülteci fonuna yapılan bağışlar üzerinden karşılanacağını belirten Chesky, platform üzerinden evlerini kiralayan kişilerin cömertliğine de ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Chesky, Afgan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve ortak kuruluşlar ile yakından çalıştıklarının altını çizerek "Afgan sığınmacıların yerlerinden edilmesi ve ABD'de ya da başka bir ülkede yeniden yerleştirilmesi zamanımızın en büyük insani krizlerinden birisi. Bu konuda harekete geçme sorumluluğu hissediyoruz. Umarım bizim bu adımımız başka iş insanlarına da ilham olur. Kaybedecek vakit yok." ifadelerini kullandı.

Airbnb, uzun süredir ev sahiplerini kriz bölgelerindeki kişilere yardım etmeye teşvik ediyor. İlk olarak 2012'de ABD'deki Sandy Kasırgası$nda 1000 kişiye ev imkanı sunulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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