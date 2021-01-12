Airbnb, Biden'ın yemin töreni için güvenlik önlemlerini artırıyor

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington DC bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurdu.

Dünyanın en büyük rezervasyon ve konaklama paylaşım platformlarından Airbnb, ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni öncesinde başkent Washington DC bölgesinde yapılan rezervasyonları incelediğini duyurdu.

Merkezi ABD'nin California eyaleti olan şirketten yapılan açıklamada, Washington DC bölgesi için gelecek hafta rezervasyon yaptıranların gözden geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, nefret grupları ve şiddet olaylarıyla ilişkili kişilerin başkentte konaklamasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Şirketin 2017'den bu yana "nefret gruplarından olanlara hizmet vermeme" politikası olduğu vurgulanan açıklamada, Washington bölgesindeki tüm ziyaretçilerin, nefret gruplarına üye olmaları veya şiddet eylemleri planlamaları durumunda yasal işlemle karşılaşabileceklerine dair uyarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ev sahiplerine, "misafirlerinin Airbnb politikasını ihlal ettiğinden şüphelenmeleri durumunda acil yardım hattını aramaları" çağrısı yapıldı.

Platformun hizmetlerinden baskına karışanların yararlanmaları engellenecek

Kongre baskınına karışanların da platformun hizmetlerinden yararlanmalarının yasaklanacağı aktarılan açıklamada, şimdiye kadar bu hizmetleri almaktan engellenen kişi sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Washington DC'li yetkililer, aralarında Airbnb'nin de olduğu bazı rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan şirketlerden 20 Ocak'ta Biden'ın göreve başlama töreni bitene kadar kayıt tutmalarını istemişti.

Airbnb'nin bazı uygulamaları tartışılıyordu

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, özellikle Batı Şeria'daki bazı uygulamaları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Ocak 2019'da yayımladığı "İstikamet: İşgal" raporunda, Airbnb, Booking.com, Expedia ve TripAdvisor gibi şirketlerin, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini körüklediği belirtilmişti.

Bu arada Airbnb, Kasım 2018'de aldığı "işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini listelerden çıkarma" kararından 2019'da dönmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Şubat 2020'de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren ve aralarında Airbnb'nin de olduğu firmaları açıklamıştı.

BM'nin açıklaması üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, ülkeleri ve şirketleri, bu yerleşim birimlerindeki çalışmalarını sonlandırmaya çağırmış ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğine dikkati çekmişti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen