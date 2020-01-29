Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor

29.01.2020 07:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:01

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb geçen sene Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a destek amacıyla 5 kişiyi Karayipler'e göndereceğini açıkladı.



Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek. Euronews.com'da Görüntüle