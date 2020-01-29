Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor
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Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor

Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 1 Nisan'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek.

29.01.2020 07:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:01
Airbnb Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın yaralarını saracak 5 gönüllü arıyor

İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb geçen sene Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'a destek amacıyla 5 kişiyi 'e göndereceğini açıkladı.


Tüm yolculuk ve kalış masraflarını iki ay boyunca karşılayacak şirket, seçilecek beş şanslı kişinin bölgede farklı yardım çalışmalarında görev alacağını duyurdu. 'da adalara gidecek gönüllüler 31 Mayıs'ta geri dönecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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