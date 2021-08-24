Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak
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Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak

Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, dünya çapında 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacağını açıkladı.

ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, dünya çapında 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacağını açıkladı.

Afganistan'da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce Afgan'ın ülkeyi terk etmesinin ardından ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, dünya çapında 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacağını açıkladı. Airbnb, Afganlar için sağlanacak olan geçici konutlar, Airbnb CEO'su Brian Chesky ve hayır kurumu Airbnb'a yapılan bağışlar tarafından finanse edilecek.

Airbnb sözcüsü, "Bu konutları, mültecilerle doğrudan koordinasyon içinde olan ve kalış süreleri konusunda tavsiyelerde bulunan yeniden yerleştirme kurumları ve ortakları aracılığıyla sağlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Biz sadece geçici (kalıcı değil) konut sağlarken, bu aileleri ihtiyaç duydukları süre boyunca barındırmaya kararlıyız" dedi.

Airbnb ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu boyunca Airbnb'nin 165 Afgan mülteciyi ABD'ye indikten kısa bir süre sonra güvenli konutlara yerleştirmek amacıyla ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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