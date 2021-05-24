AirBaltic, Belarus hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı
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AirBaltic, Belarus hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı

AirBaltic, Belarus hava sahası üzerinden gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Letonya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi airBaltic, Atina-Vilnius seferini yapan Rynair yolcu uçağının Minsk'e zorla indirilmesinin ardından Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı.

Letonya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi airBaltic, Atina-Vilnius seferini yapan Rynair yolcu uçağının Minsk'e zorla indirilmesinin ardından Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Uçakta seyahat eden ve Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yaşananların ardından Letonya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi airBaltic, Atina-Vilnius seferini yapan Rynair yolcu uçağının Minsk'e zorla indirilmesinin ardından Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştirdiği uçuşlarını askıya aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ticari uçağın Minsk'e yönlendirildiği haberini alır almaz airBaltic'in derhal harekete geçerek durum açıklığa kavuşana ve yetkililer bir karar verene kadar Belarus hava sahasını kullanmaktan kaçınma kararı aldığı belirtildi. "Yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim birincil önceliğimizdir" denilen açıklamada, gelişmelere ilişkin durumu yakından takip ettikleri kaydedildi.

Öte yandan Letonyalı şirket dün Ukrayna ve Gürcistan'a gerçekleştirdikleri uçuşlarda Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın tavsiyesi üzerine Belarus hava sahasını kullanmadıklarını açıklamıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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