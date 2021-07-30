Air France-KLM, ikinci çeyrekte 1,5 milyar avro zarar açıkladı
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Air France-KLM, ikinci çeyrekte 1,5 milyar avro zarar açıkladı

Air France-KLM, ikinci çeyrekte 1,5 milyar avro zarar açıkladı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Fransız-Hollanda hava yolu şirketi Air France-KLM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerindeki gevşemeye rağmen 2021'in ikinci üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

Fransız-Hollanda hava yolu şirketi Air France-KLM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerindeki gevşemeye rağmen 2021'in ikinci üç ayında 1,5 milyar avro zarar açıkladı.

Hollanda kamu haber ajansı NOS'un haberine göre hisseleri Fransa ve Hollanda'ya ait olan Air France-KLM, 2021'in ikinci çeyreğinde 2021'in ilk üç aylık döneminde olduğu gibi 1,5 milyar avro zarar etti.

Hollanda'nın KLM'ye, Fransa'nın ise Air France'a devlet yardımı sağlamasına rağmen şirketlerin zararı engelleyemediğine yer verilen haberde, KLM hava yolu direktörü Pieter Elbers'in konuya ilişkin "Havacılık sektörü toparlamaya başladı ama bu çok uzun sürecek bir yol" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

Elbers özellikle kıtalararası seyahatlerdeki kısıtlamaların şirketlerin zararına etkisine dikkati çekti.

Haberde, hava yolu şirketleri için önem arz eden ve 3. çeyreğe denk gelen yaz döneminde yüzde 60-70 arası doluluk beklendiği belirtildi.

Devlet yardımları zararın önüne geçemedi

Hollanda hükümeti KLM hava yolu şirketinin Kovid-19 krizinden çıkması için 2020'de 3,4 milyar avro kurtarma paketi açıklamıştı.

Fransa hükümeti 2020'de Air France için 7 milyar avro kredi vermişti. Toplamda 10.4 milyar avroyu bulan yardım paketine ek olarak geçtiğimiz yıl Nisan ayında Air France'a 4 milyar avro ek yardım sağlanmıştı.

3,4 milyar avroluk yardımın 1 milyarını kullandıklarını belirten Elbers, KLM'ye ek yardım için Avrupa Komisyon'daki sürecin devam ettiğini kaydetti.

Air France-KLM ortaklığı 2020'de toplam 7 milyar avro zarar açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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