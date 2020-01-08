Air France, Irak ve İran hava sahasından geçen uçaklarının güzergahını değiştirdi

08.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:12

Fransız havacılık şirketi Air France, İran ve Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahını değiştirdiğini açıkladı.



İran'ın Irak'ta yaptığı misillemelerin üzerine Fransız havacılık şirketi Air France, Irak ve İran hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahını değiştirdiğini bildirdi. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına güvenlikleri için Irak ve İran'a gitmeme tavsiyesinde bulundu. - PARİS

Kaynak: İHA