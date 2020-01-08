Air France, Irak ve İran hava sahasından geçen uçaklarının güzergahını değiştirdi
Fransız havacılık şirketi Air France, İran ve Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahını değiştirdiğini açıkladı.
Fransız havacılık şirketi Air France, İran ve Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahını değiştirdiğini açıkladı.
İran'ın Irak'ta yaptığı misillemelerin üzerine Fransız havacılık şirketi Air France, Irak ve İran hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahını değiştirdiğini bildirdi. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına güvenlikleri için Irak ve İran'a gitmeme tavsiyesinde bulundu. - PARİS