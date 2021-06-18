Air Arabia, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Air Arabia, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Air Arabia, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Air Arabia, İstanbul Havalimanı seferlerine başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketi Air Arabia, İstanbul Havalimanı seferlerine başladı.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Air Arabia, bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Kendilerine hoş geldin diyor, nice emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerin Sharjah (Şarika) Havalimanı ve İstanbul Havalimanı arasında, karşılıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Sağanak yağış sonrası Galata'da merdivenler adeta şelaleyi andırdı
Sağanak yağış sonrası Galata'da merdivenler adeta şelaleyi andırdı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı
İstanbul için sarı kodlu uyarı
İstanbul için sarı kodlu uyarı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Air Arabia, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 23:20:58. #1.15#

title