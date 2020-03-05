Ainbo Filmi
Ainbo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ainbo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Amazon ormanlarının kalbinde doğup büyüyen genç bir kız, dünyada başka insanların da var olduğunu ve ana vatanının tehlikede olduğunu fark eder. Vahşi doğada hayvanlarla bir arada büyüyen genç kız, yaşadığı cenneti açgözlülük, çocukların sömürülmesi ve yasa dışı madenciliğe karşı korumaya çalışır. Ancak onun mücadele etmesi gereken yalnızca bununla da sınırlı değildir. Ormanda yaşayan karanlık bir güç büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ormanda büyük bir yıkıma neden olacak kötülüğü tersine çevirmeye çalışan genç kız çok geç olmadan vatanını ve insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılır.
Yönetmen: Richard Claus, Jose Zelada
Senaryo: Jose Zelada
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Ainbo
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Peru
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 04.12.2020
Ainbo Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com