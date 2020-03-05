Ainbo Filmi
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Ainbo Filmi

Ainbo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ainbo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57
Ainbo Filmi

ormanlarının kalbinde doğup büyüyen genç bir kız, dünyada başka insanların da var olduğunu ve ana vatanının tehlikede olduğunu fark eder. Vahşi doğada hayvanlarla bir arada büyüyen genç kız, yaşadığı cenneti açgözlülük, çocukların sömürülmesi ve yasa dışı madenciliğe karşı korumaya çalışır. Ancak onun mücadele etmesi gereken yalnızca bununla da sınırlı değildir. Ormanda yaşayan karanlık bir güç büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ormanda büyük bir yıkıma neden olacak kötülüğü tersine çevirmeye çalışan genç kız çok geç olmadan vatanını ve insanları kurtarmak için zorlu bir mücadeleye atılır.

Yönetmen: Richard Claus, Jose Zelada

Senaryo: Jose Zelada

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Ainbo

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Peru

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.12.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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