Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor
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Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor

16.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor

Aim Lab ve cNed ortaklığında gerçekleştirilecek etkinlik 15 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

60 saniyede en çok puanı toplayan kişilere mükemmel ödüller verilecek.

Yarışmada en yüksek puana ulaşan 5 oyuncunun kazanacağı ödüller:

BENQ 2411K 144hz Oyuncu Monitörü

CORSAIR HS60 Oyuncu Kulaklığı

CORSAIR IRONCLAW Oyuncu Faresi

ASUS ROG Mousepad

1250 Valorant Puanı

Ödüller ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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