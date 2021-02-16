Aim Lab ve cNed ortaklığında ödüllü bir yarışma düzenleniyor
16.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:30
Aim Lab ve cNed ortaklığında gerçekleştirilecek etkinlik 15 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
60 saniyede en çok puanı toplayan kişilere mükemmel ödüller verilecek.
Yarışmada en yüksek puana ulaşan 5 oyuncunun kazanacağı ödüller:
BENQ 2411K 144hz Oyuncu Monitörü
CORSAIR HS60 Oyuncu Kulaklığı
CORSAIR IRONCLAW Oyuncu Faresi
ASUS ROG Mousepad
1250 Valorant Puanı
Ödüller ve tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros