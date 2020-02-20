Ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

20.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:05

ANTALYA'da Hamza Emre Özer (24), ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Özer'in ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6567 Sokak'ta bulunan gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Emre Özer, dün gece ilerleyen saatlere kadar bilgisayarda oyun oynadı. Saat 15.30'da odasına giren yakınları tarafından yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu ifade edilen Özer'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA